مندوب فلسطين يؤكد حضور أبو مازن قمة الجزائر

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيشارك في أعمال الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر على مستوى القادة، مطالبا بضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

دعا اللوح في تصريح له على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيرية التي انطلقت استعدادا لعقد مجلس الجامعة على مستوى القادة في الأول من نوفمبر المقبل، للاستجابة إلى طلب دولة فلسطين بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الاستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولي الخاص بالقدس بالإضافة إلى ضرورة دعم وتوجه فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة .

وقال مندوب دولة فلسطين، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تحظى بالاهتمام الأول بالنسبة للأمة العربية حيث تكتسب هذه المرة أهمية خاصة نظرا لما يواجهه الشعب الفلسطيني من تغول صهيوني بحق شعب أعزل يرزح تحت الاحتلال وتمادي في الممارسات الصهيونية، خاصة فيما يتعلق بتهويد القدس ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بالإضافة إلى الاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية خاصة ما يجري في نابلس وجنين والخليل من حصار وانتهاكات واعتقالات وقتل ممنهج بحق أبناء شعبنا .

وأكد اللوح، إن هذه القمة تولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية ولها وضع وأهمية خاصة بأنها تعقد بالجزائر التي أعلن منها عام 1988 الإعلان عن قيام دولة فلسطين وسوف نعمل مع الأشقاء بالجزائر والأشقاء العرب خاصة جمهورية مصر العربية على إنجاحها للتعاطي مع كافة القضايا والملفات العربية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية.