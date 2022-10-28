"علينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا"

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بالجزائر جلسة عمل مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في إطار تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقد اللقاء على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية الـ 31، والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة.

وعقب اللقاء، قال وزير الخارجية الكويتي في تصريح للصحفيين "أسعدني اللقاء بزميلي معالي وزير خارجية الجزائر وتمنيت كل التوفيق للجزائر لإنجاح القمة العربية"، معربا عن يقينه بأن "هذه القمة سوف تحقق أهدافها ونتائج ايجابية لدولنا وشعوبنا".

وأضاف الوزير الكويتي "أعتقد أن هذه القمة تأتي في زمن مهم والعالم يشهد تطورات متسارعة وعلينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا واهتمامنا بالحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي".

وستنطلق غدا السبت ولمدة يومين، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.