المنقوش: سنعمل على إنجاح قمة الجزائر

أعربت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عن سعادتها للتواجد في الجزائر من أجل المشاركة في القمة العربية، مؤكدة على العمل المشترك من أجل نجاح هذا التجمع العربي.

وقالت المنقوش في تصريحات للصحافة عقب استقبالها من طرف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة : "أنا سعيدة بالتواجد بين أهلي من أجل المشاركة في القمة العربية بالجزائر الشقيقة، وسعيدة أيضا بلقاء أخي رمطان لعمامرة، أتمنى له كل النجاح والتوفيق في هذه القمة".

وأضافت ذات المتحدثة: "ناقشنا بعض القضايا المشتركة واتفقنا على آلية العمل لكي ننجح هذه قمة الجزائر وان شاء الله ستكون كل القرارات المنبثقة عنها في خدمة المصلحة العربية، نحن هنا لكي نعمل يدا بيد من أجل مستقل أفضل للوطن العربي ولدولة الجزائر وليبيا معا".