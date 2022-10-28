العرباوي يفند المغالطات المغربية

فند الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، نذير العرباوي، اليوم الجمعة، "تفنيدا قاطعا" ما تداولته بعض وسائل الإعلام المغربية من أخبار مغلوطة بخصوص مشاركة رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، في أشغال القمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر.

وأكد العرباوي، وفق ما نقل التلفزيون العمومي، أن الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية.

واعتبر ذات المتحدث أن الغرض من نشر هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة هو التشويش على قمة الجزائر ومحاولة إفشالها، خاصة وأن بوادر نجاحها تجلت خلال الاجتماعات التحضيرية.