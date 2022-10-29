نائب وزير الخارجية السعودي: "لقائي مع لعمامرة كان مثمراً"

أبرز نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم السبت، أنّ لقاءه مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، كان "مثمراً"، منوّهاً إلى أنّ "الجزائر والمملكة العربية السعودية لديها عدّة مشتركات".

في أعقاب استقباله من طرف لعمامرة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، ركّز نائب وزير الخارجية السعودي على "وجود تنسيق بين البلدين بشأن القمة العربية الـ 31 التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وقبل ساعات عن بدء الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بعد زوال اليوم السبت، سجّل الخريجي أنّ الجزائر والمملكة لديهما الكثير من المشتركات.