المؤشرات تبشر بقمة عربية ناجحة بالجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن وزراء الخارجية العرب توصلوا، خلال اجتماعهم التحضيري للدورة الـ 31 للقمة العربية، إلى توافقات بشأن الملفات المطروحة، وهي مؤشرات تبشر بقمة ناجحة بالجزائر.

وأوضح حسام زكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء الجلسة التشاورية المنظمة في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة قائلا: "هناك توافقات بشأن الملفات وبشان الأزمات في بعض الدول العربية، كل الأمور التي طرحت فيها توافقات، والتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر".

وأكد أن "المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة"، مبرزا وجود "توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة".

وتابع: "وزراء الخارجية العرب توافقوا والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة".

وحول بعض ما تم الترويج له حول "وجود خلافات حول بعض البنود" التي سيتضمنها إعلان الجزائر، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية انه "تم احتواء كل التوترات" وأن "الاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام".

وفي رده على سؤال متعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية، أوضح حسام زكي أن هذا الملف غير مطروح على أشغال القمة.

أما فيما يخص مبادرة السودان للأمن الغذائي، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع، وان القمة تبنت موقفا داعما السودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الإستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي.