"إجماع عربي تام حول فلسطين"

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الـ31 للقمة العربية، خرج بقرارات مهمة تخص الملف الفلسطيني.

وأكد المالكي في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اجتماع وزراء الخارجية العربية مساء اليوم الأحد، أن الجزائر ستضع كل إمكانياتها لصالح فلسطين من أجل تمرير كافة القرارات التي تقدمت بها دولة فلسطين لمناقشتها وإقرارها وصولا إلى اعتمادها من طرف القادة.

وأضاف، وزير الخارجية الفلسطيني، أن ما تم ملاحظته هو وجود كل الدعم والمساندة من طرف الشقيقة الجزائر في مثل هذا المسعى، مشيرا إلى أن هناك إجماع على القرارات الفلسطينية خلال اجتماع مجلس وزراء العرب.

وقال، إن القضية التي لم يكن عليها خلاف كانت القضية الفلسطينية ومشاريع القرارات الفلسطينية، حيث لم يكن عليها أي خلاف من أي طرف ومن أي دولة، بل كان هناك إجماع على تلك القرارات المحدّثة كما جاءت.

وكشف المالكي أن الدول الأعضاء قرروا بأن فلسطين يجب أن تحظى بالاستثناء كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وسيكون هناك اجتماع تشاوري غدا بخصوص التحضير لإعلان الجزائر واستقبال القادة.