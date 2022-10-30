الصفدي : قمة الجزائر تهدف إلى توحيد الجهود

ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، الأحد، الإعداد الجيد للقمة العربية من الجزائر، وكذا الجهود المقدمة لتحقيق توافق عربي ونجاح القمة.

في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر، أكد الصفدي أن قمة الجزائر "تشهد إجماعا من المشاركين لجعلها محطة انطلاق للعمل العربي المشترك" ، لافتا إلى أنها (قمة الجزائر) "تهدف الى توحيد الجهود والصفوف العربية لمواجهة التحديات المختلفة التي يمر بها وطننا العربي".

كما أوضح رئيس الدبلوماسية الأردنية ، في ذات السياق ، أن الهدف هو "توحيد الجهود والصفوف العربية لمواجهة التحديات المختلفة التي يمر بها الوطن العربي".

وأبرز المتحدث أن وزراء الخارجية يدركون جيدا حجم التحديات الكبيرة التي نواجهها، مشيرا إلى "أن النجاح يحتاج إلى العمل معا مما دفع بالجميع إلى التوافق على جميع البنود التي سوف ترفع للقادة العرب في قمة الثلاثاء والأربعاء".