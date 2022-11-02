الإنفلونزا.. الخطر القادم؟

تضرب الإنفلونزا الولايات المتحدة على غير المعتاد في وقت مبكر وبشكل قاس، ما أدى إلى أكبر عدد من حالات دخول المستشفى في هذه المرحلة من الموسم منذ أكثر من عقد، ما يؤكد احتمالية حدوث شتاء محفوف بالمخاطر من فيروسات الجهاز التنفسي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) نقلا عن بيانات صحية فيدرالية.

هناك بالفعل ما لا يقل عن 880 ألف حالة إصابة بمرض الإنفلونزا، و6900 حالة إيداع بالمستشفيات و360 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا على الصعيد الوطني، من بينها طفل واحد، وفقا للتقديرات الصادرة يوم الجمعة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال التقرير "إنه بينما يكون موسم الإنفلونزا عادة بين أكتوبر ومايو، ويبلغ ذروته في ديسمبر ويناير، فقد بدأ هذا العام قبل ستة أسابيع من ميعاده المعتاد، بحالات مرضية مرتفعة بشكل غير معهود".

وأضاف أن نشاط الإنفلونزا مرتفع في جنوبي وجنوب شرقي الولايات المتحدة، ويبدأ الآن في التحرك شمالا على طول ساحل المحيط الأطلسي.