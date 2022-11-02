رئيس البرلمان العربي يهنيء نظيره الجزائري بعيد الثورة

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية.

وجاء في التهنئة أن الثورة التحريرية المجيدة سطرت أروع صور التضحية الوطنية الصادقة وعكست قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات وأعطت دروسا خالدة في الصمود والمقاومة.

وفي ذات الرسالة عبر العسومي عن تقدير الشعب العربي لما حققته الجزائر، في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من تنمية وتقدم وثمن في نفس الوقت ما تقدمه الجزائر من دعم ملموس للعمل العربي المشترك.