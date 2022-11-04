زلزال قوي يضرب السلفادور

قالت سلطات السلفادور إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب البلاد، مساء أمس الخميس، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقالت وزارة البيئة السلفادورية إنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10:26 مساء بالتوقيت المحلي، حيث وقع مركزه على بعد 37 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي للبلاد بالقرب من بلدة ميزاتا في منطقة لا ليبرتاد.

من جانبه، قال الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيله، إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار من القوات المسلحة أو الشرطة، وقال عبر "تويتر": "لا شيء جديد على الساحل، لا ضرر للطرق السريعة الرئيسية، يبدو أن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار، الحمد لله".

في السياق ذاته، شعر السكان بالزلزال في غواتيمالا المجاورة، وفقا للمنسق الوطني للحد من الكوارث، الذي أبلغ عن عدم تضرر أي شخص أو وقوع أضرار هناك.

وشعر الناس بالزلزال في 14 مقاطعة على الأقل في السلفادور، بحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وزارة البيئة قالت إنه "ملحوظ بشكل أكبر" في المناطق الساحلية.

في العاصمة سان سلفادور، تسبب الزلزال في حالة من الهلع، حيث غادر الناس منازلهم ونزلوا إلى الشوارع في العديد من المناطق السكنية، وفقًا لتقارير الصحف المحلية.

وقال وزير الداخلية السلفادوري، خوان كارلوس بيديجين، إنه بينما لا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، "لا تزال المنطقة بأكملها تحت المراقبة".

وأضافت الحكومة السلفادورية أن "جميع مؤسسات" المنظومة "نشطة" لمواجهة أي حالات طارئة ناتجة عن الزلزال، فيما أوضحت وزارة البيئة إنه تم تسجيل ما لا يقل عن ست هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال الأولي، مع وجود مراكز في نفس المنطقة.