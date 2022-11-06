مفجر قنبلة "كازينو الكورنيش" الذي تجاهله فيلم " معركة الجزائر"

عرف كل من تابع فيلم "معركة الجزائر" أسماء الفدائيات اللائي نفذن التفجيرات في الجزائر العاصمة من بينهن زهرة ظريف بيطاط و جميلة بوحيرد و أخريات، إلا عملية تفجير ملهى " كازينو الكورنيش" في 9 جوان 1957 التي بقيت لغزا، و حتى ياسف سعدي في مذكراته اكتفى بذكر هوية المنفذ باسمه الثوري فقط " فريد الكورنيش" قبل ان يستدرك الأمر فيما بعد بإضافة اسمه " إمخلاف لونيس" الذي وضع القنبلة مستغلا عمله في الملهى، قبل ان يلتحق بالجبل و يفلت من قبضة قوات الجنرال "ماسو" التي تمكنت من تفكيك كل شبكات الفدائيين التابعة للمنطقة المستقلة للجزائر.

قامت جمعية " تافرارا" من قرية تيغليت أوميال بلدية ايت ارزين ولاية بجاية، في 31 اكتوبر الماضي ، بزيارة لقبر الشهيد وابن القرية إمخلاف لونيس المدعو " فريد الكورنيش" مفجر قنبلة كازينو الكورنيش في رايس حميدو، و هو تقليد دأبت عليه منذ اكتشافهم لمكان استشهاده في 31 أكتوبر 1960 بمدينة القليعة رفقة المجاهد بن جلول جيلالي بعد التحاقه بالجبل في الولاية الرابعة فور تنفيذه للعملية.

كما أحيت بلدية القليعة بدورها ندوة تاريخية تتضمن شهادات عن الشهيدين ونشاطات رياضية وثقافية.