اكتشاف علمي يمكن أن يقلل من وفيات سرطان الرئة

حدد العلماء إجراء جديدا يمكن أن يوفر إمكانية الكشف المبكر عن سرطان الرئة وعلاجه.



ووجدت دراسة جديدة أن مستويات بروتين رئيسي في الأورام، يسمى TLR2، يمكن أن تساعد في التنبؤ بفرص بقاء المريض على قيد الحياة بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة.



واستخدم العلماء بيانات من عينات الورم البشري لتأكيد أن المرضى الذين لديهم مستويات عالية من البروتين في المراحل المبكرة من سرطان الرئة زاد لديهم معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.



واختبر العلماء مركّب دواء ينشط TLR2 على الفئران، ووجدوا أنه يقلل من نمو الورم في المراحل المبكرة من المرض.



ويقول الفريق إن هذا الاختراق قد يساعد في اكتشاف المرض في وقت أبكر وتحسين النتائج للمرضى.



ويشار إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد تشخيص سرطان الرئة المتأخر، هو 6% فقط، مقارنة بـ 50% عند التشخيص في المبكر.