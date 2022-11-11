روما-باريس .. القطيعة !

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "الإنقاذ الفرنسي لسفينة أوشن فايكينغ يقطع العلاقة بين باريس وروما".

هذا العنوان اختارته الصحيفة لقصة السفينة الإنسانية التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية ألمانية، والتي بإدانتها لـ"سلوك روما غير المسؤول، وقرارها المبهم المتمثل بعدم التحرك، تحملت باريس مسؤولياتها وأكدت محياها الإنساني".

وكتبت الصحيفة أن "القرار، الذي أعلنه وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، اتخذ بالكامل من قبل إيمانويل ماكرون بالمقام الأول"، وفق ما يؤكد أحد أعضاء المجلس التنفيذي الفرنسي، مبينةً أنه "حتى اللحظة الأخيرة، كانت الحكومة الفرنسية تأمل بأن تحترم إيطاليا قانون البحار الدولي".

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، قد أدانت، اليوم الجمعة، رد فعل فرنسا بعد إعلان الأخيرة إجراءات انتقامية ضد روما بسبب رفضها السماح برسو سفينة تقل مهاجرين.

وقالت ميلوني "تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدائي وغير المفهوم وغير المبرر"، وفق وكالة "فرانس برس".