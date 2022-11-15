روسيا تنتقد قرار الأمم المتحدة الداعي لتعويض أوكرانيا

انتقدت الرئاسة الروسية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تعويض أوكرانيا من قبل روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم إن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا من روسيا هو إضفاء الطابع الرسمي على السطو على الدولة الروسية".. مؤكدا أن موسكو تعارض القرار بشدة.

وأشار بيسكوف- في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - "من الطبيعي أن يحاول منظمو هذه العملية استكمال سرقة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تم حظرها بشكل غير قانوني تماما، وهذا إضفاء الطابع الرسمي على هذه السرقة باستخدام منصة الأمم المتحدة، روسيا بشدة ضد القرار".. مشيرا إلى أن هذا القرار غير ملزم قانونا،وأضاف: "هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع الأمر".