Important investissement qatari dans la production laitière en Algérie

Le président de l’association de protection des consommateurs, Zebdi Mustapha, a révélé que la société de protection de lait et d’élevage de vaches laitières “Baladna”, investirait prochainement dans la wilaya d’El Bayadh.

Il a ajouté que la société avait pour objectif de fournir des vaches et du fourrage pour étendre l’activité de la société mère au Qatar et exporter du lait vers d’autres pays. Selon la même source, le projet devrait commencer au début de l’année prochaine si les études techniques prévues par le groupe d’experts sur le sol et le climat correspondent aux besoins du projet.