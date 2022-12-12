صحفي الخبر يفوز بالجائزة الأولى لمسابقة الصحافة البيئية

تم، مساء أمس الأحد بالجزائر العاصمة، تتويج الفائزين المشاركين في الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية، خلال حفل حضرته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي.

وتكرم هذه المسابقة التي ينظمها نادي عين البيضاء للغوص والرياضات الجبلية، تحت الرعاية السامية لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أفضل المحتويات الإعلامية حول مواضيع تتعلق باحترام البيئة وحماية الطبيعة في الجزائر.

وعادت الجائزة الأولى لهذه المسابقة في فئة الصحافة المكتوبة لصحفي جريدة "الخبر"، مصطفى بسطامي، عن مقال حول موضوع الزراعة البيئية، فيما تحصل على الجائزة الأولى في فئة الصحافة الالكترونية، صحفي الموقع "صحراء تي في" كمال الوافي عن تقرير سمعي بصري حول موضوع "إبادة النخيل في الجنوب".

كما تم تكريم صحفية القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، آمال لازيب، لمساهمتها في ترسيخ الثقافة البيئية والتحسيس حول أهمية هذا المجال من خلال حصة أسبوعية لها تستضيف خبراء ومختصين.