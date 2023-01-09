وفاة المجاهد بوفلغة عمار

انتقل إلى رحمة الله المجاهد بوفلغة عمار عن عمر ناهز الـ 87 عاما، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وقد التحق الفقيد، الذي هو من مواليد 1936 بولاية جيجل، بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية الثانية التاريخية، حيث باشر نشاطه الثوري بالتوعية والتحسيس في القرى والمشاتي المجاورة وجمع الاشتراكات والمؤونة والأسلحة والذخيرة الحربية.

كما ساهم في جمع المعلومات والأخبار عن كل التطورات عن الوضع العام في المنطقة والاتصال بالمجاهدين وتزويدهم بكل ما يدعمهم ويقوي صفوفهم ليخوض بعدها عديد المعارك التي أصيب في اثنين منهما سنتي 1958 و1960.

وأمام هذا المصاب الجلل، قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والرضوان.