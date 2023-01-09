غليزان: إضراب في مؤسسة النقل الحضري

دخل 79 موظفا تابعا للفرع النقابي لمؤسسة النقل الحضري، وشبه الحضري بغليزان من أصل 95 موظفا بما فيها سواق الحافلات، في إضراب لمدة خمسة أيام ابتداء من أمس الأحد قابل للتجديد حسب البيان الذي بحوزة "الخبر"، وتعليق الإضراب يكون مرهونا باستجابة إدارة المؤسسة للمطالب المرفوعة.

وحسب البيان فإن اجتماعات عدة عقدت بين النقابة ومدير المؤسسة لمناقشة مختلف الانشغالات، وأنها لم تلق أي استجابة سيما منحة المردودية الجماعية، وعليه راسلت النقابة مفتشية العمل قصد التدخل لفض النزاع، وتوجيه توصيات للمدير لإرساء قواعد الحوار.

ووفقا للبيان دائما فإن النقطة التي أفاضت الكأس هي الطرد التعسفي الذي تعرض له (أ.و) في نوفمبر من السنة الفائتة، وقد راسلت النقابة وزير القطاع بخصوص ذلك، وأن مفتشية العمل قد أبطلت بدورها قرار إنهاء علاقة العمل، طبقا لأحكام المادة 06 من القانون رقم 22/06 المؤرخ في 25/04/2022، المعدل والمتمم للقانون 90/14 المؤرخ في 02 جوان 1990.لكن إدارة المؤسسة ضربت قرار المفتشية عرض الحائط.

وتبعا للجمعية العامة لعمال المؤسسة بتاريخ 28/12/2022، تقرر الدخول في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام. وحسب مصادر "الخبر" فإن هذا الإضراب قد أثر سلبا على المواطنين، الذين وجدوا صعوبة في عملية التنقل إلى مختلف الأماكن ببلدية غليزان، وأن غالبيتهم يفضلون هاته الحافلات على حافلات الخواص، بسبب انخفاض الثمن من جهة، وأنها تقلع من أمكنة التوقف حسب التوقيت المخصص لها لا حسب امتلائها بالركاب كما يحدث في حافلات الخواص، متمنين من السلطات المسؤولة التدخل لفض النزاع القائم بين الموظفين والإدارة المسيرة لهذه المؤسسة، وأن تعود الحافلات إلى شوارع مدينة غليزان.