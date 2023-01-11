عين الدفلى: وفاة شخص في حادث مرور بالطريق السيار

توفي شخص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لإقليم ولاية عين الدفلى.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية عين الدفلى في بيان بأن إسعافاتها تدخلت صباح هذا الخميس في حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة (07:20) من أجل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب، باتجاه وهران وبالضبط في منطقة السوق الأسبوعي لبلدية جليدة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث نجم عن صدم سيارة أجرة من نوع بيجو 806، لشخص يبلغ من العمر حوالي 47 سنة، توفي في عين المكان، حيث قامت إسعافات الحماية المدنية بتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المأساوي.