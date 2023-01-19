توقيف سائقين متهورين بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء من توقيف شخصين بتهمة تعريض حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر.

وأوضح بيان لذات المصالح أن توقيف المعنيين كان في وقت وجيز وذلك بعد ورود معلومات إلى مقر الفرقة مفادها قيام سائقي حافلتين يعملان في نفس الخط "بومعطي - الدار البيضاء"، بالمناورات الخطيرة والتسابق من أجل الحصول على المرتبة الأولى وعرقلة المرور والسير في الاتجاه المعاكس،وذلك من أجل الإفلات من الاختناق المروري والتسابق من أجل الحصول على مكان بموقف الحافلات معرضين حياة الركاب ومستعملي الطريق للخطر، كما تسببا في عرقلة حركة المرور للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.

وأشار المصدر ذاته الى أن "المناورة التي قام بها السائقان تم تصويرها من طرف مستعملي الطريق، حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا أنه "استغلالا لهذه المعلومة، تم تنشيط عنصر الاستعلام مع وضع خطة محكمة تم على إثرها توقيف السائقين".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين على مستوى الأجهزة القضائية المختصة، كما سيتم حجز الحافلتين بالمحشر على مستوى بلدية الدار البيضاء.