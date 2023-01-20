إسبانيا: مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل سانشيز

خرج آلاف الأشخاص في وسط مدريد يوم السبت للاحتجاج على الحكومة الاشتراكية واتهامها بتقويض الدستور، في تجمع دعمته الأحزاب اليمينية.

وحسب ما نقلت إذاعة "مونت كارلو"، تجمع المحتجون في ساحة بلازا دي سيبيليس أمام مبنى البلدية ولوحوا بالأعلام الإسبانية وطالبوا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالاستقالة وهتفوا "خائن".

ودعت أكثر من 100 مجموعة، منها الحزب الشعبي المعارض المحافظ وحزب سيودادانوس من يمين الوسط، وفوكس من أقصى اليمين، إلى التجمع تحت شعار "من أجل إسبانيا، من أجل الديمقراطية والدستور".

وهاجم المتحدثون الحكومة بسبب سلسلة من السياسات والقرارات، بدءا من إطلاق سراح دعاة الاستقلال في كتالونيا إلى اتفاقياتها مع الأحزاب الانفصالية الإقليمية. ووفقا لتقديرات الحكومة المحلية شارك حوالي 30 ألف شخص في الاحتجاج.