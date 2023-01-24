تيارت: أحشاء بقر غير صالحة للاستهلاك تطهى طجين "الدوّارة"

كشفت عملية توقيف شاحنة ببلاغ من الرقم الأخضر، عن حجز كمية كبيرة من أحشاء البقر، غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت بصدد التوزيع، وكمية أخرى بمسكن تطحن وتطهى فيه لتباع في شكل وجبة خفيفة "سندويش".

وذكر بيان مصالح الأمن أن العملية تمت إثر بلاغ على الرقم الأخضر، مفاده وجود شاحنة تبريد بصدد توزيع كمية من الأحشاء الداخلية للبقر " دوّارة" بأحد أحياء مدينة تيارت، تنقّل في أعقابه أفراد الشرطة لمصلحة الأمن العمومي والأمن الحضري الأول، مرفوقين بأعوان التجارة ومصالح البيطرة، أين ضبطوا صاحب شاحنة يبلغ من العمر 21 سنة، يسلّم الأحشاء الداخلية للبقر لصاحب مسكن، يبلغ من العمر 45 سنة، تمثلت في 877 كلغ، تبين أن 109 كلغ منها غير صالحة للاستهلاك البشري، إثر معاينة الطبيب البيطري و768 كلغ صالحة للاستهلاك، تم إرجاعها لصاحب الشاحنة، ومواصلة للتحقيق تم تفتيش المسكن بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين ضبطت معدات تنظيف وطهي الأحشاء الداخلية مع وجود 5 مبردات كبيرة بداخلها قنطار من الأحشاء الداخلية المجمّدة وزنها 14.8 كلغ ، وكمية من الشحم الحيواني فاقت كتلتها القنطار، أتلفت، بعد إثبات معاينة الطبيب البيطري، أنها غير صالحة للاستهلاك البشري مع حجز المعدات المضبوطة بالمسكن، على أن يمثل المخالفان أمام الجهات القضائية عند استكمال التحقيق.