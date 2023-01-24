مكتتبو عدل يحتجون أمام مقر ولاية سكيكدة

نظم اليوم الثلاثاء مكتتبو عدل المحولين إلى منطقة بئر سطل بالحروش وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سكيكدة مطالبين والي سكيكدة حورية مداحي، التدخل في وضعيتهم حيث يقول المحتجون أن سكناتهم المقررة في بوزعرورة ببلدية فلفلة قد حولت إلى مكتتبين آخرين على حسابهم وهو ما تحمله اللافتات التي رفعها هؤلاء المكتتبين الذين يقولون أنهم دقوا جميع الأبواب من أجل تسوية وضعيتهم غير أن كل المحاولات باءت بالفشل من جهة أخرى تحدث المحتجون عن البروتوكول المبرم بين المديرية الجهوية لوكالة عدل ووالي سكيكدة والخاص بالمواقع التي رفضها المكتتبون حيث تقرر كل مكتتب يوجه حسب شهادة الإقامة الأصلية له غير أن هذا الاتفاق خرق حسب المكتتبين ولم يعمل به .

من جهة أخرى كشف المكتتبون عما يصفونه بالتلاعب في عملية التوجيه حيث أن هناك فئة وجهت إلى بوزعرورة والزفزاف على حساب فئة أخرى موجهين أصابع الاتهام إلى بعض الجمعيات الممثلة لمكتتبين آخرين إضافة إلى عدم استقبالهم من قبل الجهات الإدارية التي سبق لهم وأن اتصلوا بها لأكثر من مرة من أجل طرح انشغالهم عليها غير أن كل الأبواب بقيت موصدة أمامهم.