مؤسستان ملتزمتان بتفعيل مساري المطابقة والتقييس

أكّد مديرا الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) والمعهد الجزائري للتقييس (إيانور)، نور الدين بوديسة وجمال حالس توالياً، اليوم الأربعاء، أنّ المؤسستين ملتزمتان بتفعيل مساري المطابقة والتقييس.

في اجتماع نظّمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، نوّه بوديسة إلى أنّ هيئته مسؤولة عن إصدار الاعتمادات لصالح جهات تقييم المطابقة وتؤكد مهاراتهم الفنية والتنظيمية لتقديم خدمات التجار، التحاليل، المعايرة، التفتيش أو التصديق.

وشرح بوديسة أنّ "ألجيراك" تقوم بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة وفقاً للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة، القيام بتجديد وتعليق وسحب مقررات اعتماد هيئات تقييم المطابقة، بالإضافة إلى إبرام كل الاتفاقيات والاتفاقيات ذات العلاقة برامج نشاطها مع المنظمات الأجنبية.

من جهته، أوضح مدير المعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، أنّ مصالحه مكلّفة بتطوير الوثائق المرجعية التي يطلبها الفاعلون الاقتصاديون من خلال تسهيل وصولهم إلى عملية التقييس للمعلومات وتقديم خدمات الدعم.

ويساعد المعهد المذكور في الوصول إلى المستودعات المعيارية عن طريق تصميم وتطوير مجموعة من منتجات وخدمات المعلومات، كما يسمح للفاعلين بتطبيق المراجع المعيارية من خلال التدريب والتدقيق والاستشارات وخدمات الدعم، ويقترح عرض الشهادات على المنتوج.

وعقب استماعهم إلى بوديسة وحالس، شدّد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، على ضرورة إيجاد حلّ فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تملك شهادة مطابقة.