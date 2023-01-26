باتنة: توقيف طفلين بتهمة السرقة

أوقف أفراد أمن دائرة عين التوتة بولاية باتنة طفلين يبلغان من العمر 16 سنة بعد تورطهما في سرقة أغراض من مختلف الأنواع من مساجد ومدارس.

عمليات السرقة التي استهدفت 04 مساجد و04 مدارس ابتدائية ومدرسة للتكوين الشبه الطبي بذات المدينة، حيث جعلت مصالح الأمن تفتح تحقيقا وتكثف من تحرياتها للبحث عن الفاعلين.

وتمكن أفراد الأمن الحضري بالدائرة وأفراد الأمن الحضري الأول ببلدية عين التوتة من استرجاع المسروقات التي طالت صندوق الزكاة الذي كان به مبلغ 10.000 دج وكذا جهاز كمبيوتر يضاف إلى ذلك عيارات ميزان من مخبر لإحدى المدارس الابتدائية وقاطعة الحديد الكهربائية من مدرسة التكوين الشبه الطبي كما تم حجز الأدوات المستعملة في عمليات السرقة وهي سكين كبير الحجم ومطرقة ومنشار مع هاتف نقال.