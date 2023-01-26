حجز 05 قناطير من الكيف بولايتين

تمكنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من حجز ما يقارب 05 قناطير من الكيف المعالج وتوقيف 11 شخص مشتبه فيه، في عمليتين متفرقتين بولايتي البيض والشلف.

وأوضحت الشرطة الجزائرية في بيان لها، أن العملية الأولى نفذتها شرطة الأبيض سيدي الشيخ (أمن ولاية البيض)، حيث أسفرت عن حجز 03 قناطير و45.2 كلغ من مادة الكيف المعالج وتوقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم.

أما العملية الثانية قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، التي مكنت من حجز قنطار و52 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، بالإضافة إلى 03 مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ 58.9 مليون سنتيم.