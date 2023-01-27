قالمة: انقاذ عائلة من الموت المحقق

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي بڨالمة، حوالي منتصف الليل، بحي 90 مسكنا من ذات البلدة، لإنقاذ عائلة من أربعة أشخاص، بعد استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان للماء بشرفة الشقة السكنية،لا يتوفر على انبوب صرف الغازات السامة المنبعثة من الخزان.

استنادا إلى مصادر من الحماية المدنية بقالمة، فإن الضحايا هن الأم البالغة 54سنة وبناتها المتراوحة أعمارهن بين11سنةو23سنة ، كانت لديهن صعوبة في التنفس وآلام في الرأس.

وقد تم إسعافهن من طرف أعولن الحماية المدنية، ثم نقلن الى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي.

يشار إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية التي عرفتها دائرة وادي الزناتي غربي ڨالمة خلال ساعات قليلة، بعدما خلفت حادثة مماثلة، للأسف، وفاة شاب في الـ 38 من العمر بقرية يخلف التابعة لبلدية عين رڨادة.