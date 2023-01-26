جلسة مغلقة لمناقشة التصعيد الصهيوني

أعلن رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وآخره ما حدث في جنين.

وقال منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إنه تم تجهيز مذكرة حول التصعيد الصهيوني والتقدم بطلب عقد جلسة للمجلس لمناقشتها، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بعقد هذه الجلسة، مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال بما تشمله من قتل، واستيلاء على الأراضي واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، واستهداف المقدسات، وإجراءات حكومة الاحتلال بشأن الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعية إياه لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لوقف العدوان على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.