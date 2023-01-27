جديد ملف استيراد السيارات

كشف المدير العام على مستوى الجمارك الجزائرية، المكلف بالتنظيم والإجراءات الجمركية، عادل حابسة، اليوم الأحد، أن ملف استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، سيتم تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة.

وقال حابسة في تصريحات خاصة ببرنامج "ضيف الصباح"، إنّ التسويق الفعلي للسيارات أقل من 3 سنوات، مرتبط بصدور النص التنظيمي.

أشار حابسة إلى أنّ الجمارك الجزائرية تعتبر المتعامل الاقتصادي شريكاً، لذا تحرص على تسهيل الاجراءات الجمركية وفق نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، مضيفاً أنّ الجمارك تساهم في خلق مناخ عمل مستقر وشفاف.