الشروع في إعادة تشغيل المصعد الهوائي بقسنطينة والعاصمة

أعلن وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الاثنين بوهران أنه سيتم الشروع في "الأيام القادمة" في إعادة تشغيل المصعد الهوائي بقسنطينة و الجزائر العاصمة.

و ذكر بلجود في تصريح إعلامي على هامش إشرافه بوهران على وضع حيز الخدمة المصعد الهوائي (تيليفيريك) الذي خضع لإعادة تأهيل و تحديث، أنه "تم رصد المبالغ المالية للشروع في الأيام القادمة في إعادة تشغيل المصعد الهوائي لقسنطينة و الجزائر العاصمة"، مشيرا إلى أنه توجد حاليا 7 مصاعد هوائية وظيفية من مجموع 13 على المستوى الوطني.

و أضاف الوزير بأن المصعد الهوائي لمدينة وهران كان معطلا لعدة سنوات و اتخذت بشأنه جميع الإجراءات من قبل المختصين و التقنيين و السلطات المحلية لإعادة تأهيله و تحديثه، قائلا بأنه "قيمة مضافة للسياحة أضفى صبغة جمالية لعاصمة الغرب الجزائري".

و تمثلت طبيعة أشغال هذا المشروع في إعادة تأهيل وتحديث محطة الانطلاق حي "النصر" (الدرب سابقا) و تلك الخاصة بالوصول بأعالي جبل مرجاجو و كذا إعادة بناء محطة سي صالح (الصنوبر سابقا).

و ستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل الممتدة على مسافة تقارب 1.900 متر والتي تضم إجمالا 36 عربة من ثمانية مقاعد، من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة.

و تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة تأهيل و تحديث المصعد الهوائي الذي أسند لمؤسسة سويسرية-نمساوية بأكثر من1.47مليار دج.