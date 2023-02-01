ڨالمة: القبض على سارق براغي السكة الحديدية

أوقفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس بڨالمة، على مستوى السكة الحديدية في شطرها الرابط بين المدخل الشمالي الشرقي لمدينة ڨالمة وبلدية بلخير، كهلا في الأربعين من العمر، متلبسا بسرقة قطع من السكة الحديدية عند المدخل الشمالي الشرقي للمدينة.

وتمكنت المصالح ذاتها، حسب خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، من حجز كيس بلاستيك بحوزة المشتبه فيه، كان على متن دراجة نارية، حجزت كمية معتبرة من البراغي الكبيرة وصفايح لربط السكة الحديدية، التي فككها المشتبه فيه، باستعمال وسائل تمثلت في مطرقة ومفك براغي من الحجم الكبير.

المشتبه فيه أوقف من طرف مصالح الأمن وحول إلى المصلحة الشرطية، أين كون ملف قضائي ضده عن أفعال"التخريب العمدي لملك الغير (السكة الحديدية) متبوعا بالسرقة في نطاق السكة الحديدية، في حالة تلبس باستحضار مركبة".

وقد قدم أمام محكمة ڨالمة، أين صدر في حقه أمر إيداع في الحبس.