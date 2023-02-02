المغرب يلعب بالنار

لا يتوقف نظام المملكة المغربية عن الاستفزاز، بل التمادي في التخطيط لإشعال الحروب في المنطقة المغاربية والمتوسطية برمتها بتصرفاته التي صارت علامة مسجلة باسمه في المحافل الدولية.

بعد شيوع فضائح الرشاوى في البرلمان الأوروبي مقابل الإضرار بصورة وسمعة الجزائر وضرب استقرارها باستغلال ملفات حقوق الإنسان والحريات التي تنعدم على ترابه، فضلا عن لف حبل المشنقة حول رقبته بعد ثبوت، بما لا يدع أي مجال للشك، تورطه السافر في فضية التجسس بواسطة تطبيق "بيغاسوس"، والتي سيكتشف العالم بشاعتها وتفاصيلها في محاكمة أوروبية يوم التاسع فيفري الجاري؛ وفي حلقة أخرى من مسلسل اللعب بالنار، أقدم نظام المخزن، مؤخرا، على نصب وتركيب أجهزة تجسس على حدوده الشرقية (أي مع الجزائر)، في خطوة تؤكد على اعتزامه التصعيد والمساس بحالة الاستقرار النسبي في المنطقة، وتدهور علاقاته مع دول الجوار في الضفتين الجنوبية والشمالية لحوض المتوسط.

ووفق مصادر مؤكدة، فإن المملكة المغربية استلمت مؤخرا أجهزة تجسس من نوع "ستراتين - stratign"، وتم نصبها على طول الحدود مع الجزائر، مشيرة إلى أن الغرض من هذه العملية هو التجسس على الجزائر، وأن نظام المملكة المغربية استلم هذه الأجهزة من "جهات إماراتية".

وبحسب المصادر، فإن أهداف نظام المخزن صارت مفضوحة أمام الجميع في الشرق والغرب، عند العرب والعجم، وأنه بمثل هذه التصرفات العدوانية يؤكد نواياه السيئة وإصراره على الذهاب بعيدا في استفزاز وابتزاز جيرانه، وبخاصة الجزائر التي يعمل منذ عقود على ضرب استقرارها بشتى الوسائل، مستغلا تحالفات وتنسيقات تشترك في الغاية، وهي إدخال المنطقة في صراعات هي في غنى عنها، خاصة أن مسارات السلام متعثرة في كل من الساحل الصحراوي (مالي وليبيا)، مع استمرار الانسداد في تجسيد الحلول الأممية لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

كما تؤشر الخطوة المغربية على تأكيد صواب القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام المخزن، بعد أن أثبت أنه ليس أهلا للثقة، فضلا عن محاولاته التستر على الخلافات التي تنخر دواليبه بسبب استفحال الصراعات على الحكم بين أجنحة العائلة الحاكمة والمحيطين بها من مستشارين ومتنفذين، من دون الأخذ بالحسبان معاناة شرائح واسعة من أفراد الشعب المغربي.

وتضاف هذه التصرفات غير المحسوبة العواقب، إلى ممارسات كشفت فضائح ستبقى محفورة في سجله الحافل في هذا المجال، خاصة بعد فضائح التجسس على صحفيين ورؤساء أوروبيين ومسؤولين في الجزائر، استدعت إيداع شكاوى لدى الهيئات الدولية بغية معاقبة نظام المملكة المغربية التي تؤكد، يوما بعد يوم، السير نحو المجهول، بعد أن تحول إلى ورم سرطاني يسعى للتمدد في كامل المنطقة، خاصة بعد اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدخول في لعبة التآمر على الجزائر التي نجحت في النأي بنفسها وبشعبها عن مخططات الاستقطاب والاحتواء والتجيير لصالح تنفيذ أجندات دولية تسعى إلى إعادة رسم خريطة جديدة للعالم، عبر زعزعة الاستقرار ونشر الحروب الأهلية داخل حدود الدول الرافضة للرضوخ.