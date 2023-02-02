احتجاج ضد تحويل أخصائية أمراض النساء بالمنصورة

احتج سكان بلدية المنصورة، مساء اليوم، أمام مستشفى قصابي بالبلدية لمنع تحويل الأخصائية الوحيدة في أمراض النساء بالمستسفى إلى عيادة الأمومة بعاصمة الولاية.

وأكد بعض سكان المنطقة في ردهم على "الخبر" أن المستشفى كانت فيه ثلاث أخصائيات ولم يبقى إلا واحدة، خففت من معاناة سكان بلديات دائرة المنصورة، بن داود، حرازة، سيدي براهيم، والمهير إضافة إلى سكان عاصمة الدائرة، ليتفاجؤوا بقرار تحويلها لعيادة الأمومة بعاصمة الولاية من أجل مناوبات أسبوعية، علما أن بعض البلديات تبعد عن عاصمة الولاية بستين كيلومتر أو أكثر.

وأكدت مصادرنا أن مدير المستشفى استقبل عدد من المواطنين من اجل إيجاد حل، وحاولنا الاتصال بمدير الصحة عدة مرات دون جدوى.