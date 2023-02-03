الطبوبي: خطاب قيس خطير

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيد، ان الخطاب الأخير للرئيس قيس سعيد من ثكنة الحرس الوطني " أمر خطير ودعوة للاقتتال بين التونسيين".

وقال الطبوبي خلال افتتاحه أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد الجمعة ان " مخاطبة الرئيس للشعب التونسي من الثكنات ووزارة الداخلية بالتهديد والوعيد أمر الخطير ، بينما كان من باب الحكمة ان يخاطب الرئيس شعبه من أجل الوحدة العمل لايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف الطبوبي أن "الترهيب والوعيد من الثكنات ووزارة الداخلية وكأن الرئيس يريد ان يقول ان القوات المسلحة الامنية والعسكرية معه ومساندة لخياراته في الوقت الذي دورها ان يحمي الوطن من الاختراقات ومن كل تدخل اجنبي."

وأكد المسؤول الأول في كبرى النقابات العمالية، ان "رئيس الجمهورية أصبح القاضي والحاكم ومن يقرر من يتم سجنه ، والأخطر ايضا ان يتحدث الرئيس عن معركة تحرير وطني وهو مصطلح خطير، وهي بطريقة غير مباشرة دعوة للشعب التونسي للاقتتال والتحارب وتأليب المواطنين ضد بعضهم، وهذا لسحب الانظار عن النتائج الهزيلة والحضور الضعيف في الانتخابات والفشل في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية"