حريق يوقع 7 إصابات بسيدي بلعباس

عاشت بلدية حاسي زهانة الواقعة 31 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس ، مساء يوم الأحد ، لحظات عصيبة بسبب حريق شب في شقة تقع في الطابق الأول من عمارة بحي 100 مسكن ، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بصعوبات بالغة في التنفس.

وكان أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بن باديس قد تكفلوا بتحويل المصابين صوب استعجالات مستشفى محمد يملول حيث تدعموا بعناصر من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيدي علي بوسيدي، إضافة إلى أفراد ينتمون إلى وحدة القطاع ببوخنفيس .

التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، بعد حالة الهلع الذي تسبب فيه مشهد ألسنة اللهب في أوساط ساكنة الحي المتضرر.

يُذكر أن مصالح الحماية سخرت إمكانيات بشرية ومادية هامة من أجل السيطرة السريعة على الحريق.