تدخلات الحماية المدنية خلال أسبوع

توفي 29 شخصا وأصيب 915 آخرون على إثر 873 حادث مرور وقع في الفترة من 29 جانفي المنقضي إلى 4 فيفري الجاري بعدة ولايات من الوطن.

وأفاد اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية باتنة بوفاة ثلاثة أشخاص وجرح 47 آخرين على إثر 39 حادث مرور. وأضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 832 تدخلا من أجل إخماد 515 حريق، منها منزلية وصناعية ومختلفة، أهمها تم تسجيلها بولاية الجزائر بـ 80 حريقا ووهران 29 حريقا وعنابة بـ 23 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية أيضا بـ 5879 تدخل من أجل إنقاذ 532 شخصا في حالة خطر وتغطية 5150 عملية إسعاف.