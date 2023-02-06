تيارت: 5 جرحى في انقلاب سيارة بمضيق جبل قرطوفة

جرح، اليوم، 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمكان المسمى مزرعة مغراوي، بمنعرجات جبل مضيق قرطوفة واصطدامها بحاجز حديدي بالطريق الوطني رقم 23.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود السادسة و47 دقيقة إثر انقلاب سيارة من نوع " شفرولي" واصطدامها بحاجز حديدي قبل سقوطها بمنحدر بارتفاع 6 أمتار تقريبا، وتدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية لنقل الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و63 سنة إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية يوسف دمارجي بعاصمة الولاية.

وإن لم تحدد مصالح الحماية المدنية أسباب هذا الحادث فإن الطريق الوطني رقم 23 شهد ضبابا كثيفا ما تسبب في تبلل الطريق. ويعد هذا الحادث الثاني المسجل بتراب الولاية، في أقل من 12 ساعة، بعد الحادث الذي شهده الطريق الوطني رقم 14 بين بلديتي تخمارت وعين الحديد، بعد المغرب، والمتسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح في اصطدام سيارة بشاحنة.