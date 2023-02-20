كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين ردا على الولايات المتحدة

أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الإثنين صاروخين بالستيين مستخدمة أحدث منصاتها التي تفيد بأنها جاهزة لشن "هجوم نووي تكتيكي" قادر على تدمير كل قواعد العدو الجوية. وهذه التجربة هي الثانية لكوريا الشمالية في نحو 48 ساعة، بعدما أطلقت يوم السبت 18 فيفري 2023 صاروخا بالستيا عابرا للقارات يعد الأقوى في ترسانتها في رد على مناورات عسكرية مشتركة مقررة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت اليابان إن صاروخ السبت سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إجراء مناورات جوية مشتركة الأحد.

وأعلنت بيونغ يانغ أن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريبات الإثنين ردا على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية، محملا الحليفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه "من خلال تدريبات اليوم التي تخللت منصات إطلاق صواريخ متعددة وضخمة جدا، يظهر الهجوم النووي التكتيكي جاهزية الجيش الشعبي الكوري التامة للردع وامتلاكه إرادة المواجهة" ضد المناورات الجوية المشتركة. وأضافت أن منصات إطلاق الصواريخ كانت قوية بما يكفي "لتحويل مطار عمليات العدو إلى رماد".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أنه "رصد إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى الإثنين بين الساعة 07:00 و07:11 (22:00-22:11 ت غ الأحد)، مضيفا أن أحدهما حلق مسافة 390 كيلومترا والآخر 340 كيلومترا قبل أن يسقطا في بحر الشرق" الذي تطلق عليه أيضا تسمية بحر اليابان.

ووصف البيان عمليات الإطلاق بأنها "استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، داعيا كوريا الشمالية إلى الكف عن هذه الأعمال "بشكل فوري". وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الثلاثاء لمناقشة الوضع.