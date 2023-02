Said Chanegriha en visite de travail à la 1ère RM

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire effectue une visite de travail et d'insoection à l'école supérieure de transmissions à Koléa, au niveau de la première région militaire.

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire procédé à la visite des infrastructures et rencontré les cadres, les personnels et les stagiaires de l’Ecole Supérieure de Transmissions.

Il a, également, souligné l’importance capitale réservée par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à l’Arme des Transmissions, qui a joué un rôle essentiel dans la coordination et la conduite des opérations lors de la glorieuse Révolution de libération.