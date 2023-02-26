الصحة العالمية : عودة الكوليرا لهذه الأسباب

أرجعت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا عام 2022 في عدة دول حول العالم للفقر والأزمات الاقتصادية والحروب والاحتباس الحراري.

وقال الخبراء بالمنظمة، إن وباء الكوليرا ينجم عن تلوث المياه لكنه انتشر عام2022 وآخذ في الظهور في دول جديدة.

واضافت المنظمة أنه اليوم وعلى مستوى العالم، اصبح هناك مليار شخص مهددون بالكوليرا بمعدل إصابة يقترب من مليوني حالة سنويا مع معدل وفيات تتراوح بين 1 و3 بالمائة.

من جانبه، أكد جون جونسون، من منظمة أطباء بلا حدود، أن "هناك المزيد والمزيد من الحالات المصابة بالكوليرا لاسيما في دول لم يكن بها هذا المرض من قبل مثل سوريا ولبنان اللتان تأثرتا بهذا المرض عام 2022 ولأول مرة منذ اكثر من 20 عاما".

بدوره، أوضح "فيليب باربوزا" رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية أن "الأعاصير والفيضانات المتكررة في أجزاء معينة من العالم بالإضافة إلى فترات الجفاف من اسباب ظهور مرض الكوليرا".