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السعودية تمنح 410 مليون دولار لأوكرانيا

العالم
26 فيفري 2023 ()
خ.د/وكالات
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أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته كييف يوم الأحد تقديم المملكة 410 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا.

هذا، وقالت الخارجية السعودية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف.

‌وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

 

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