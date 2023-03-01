أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا، اليوم الأربعاء، مدعومة بمؤشر تعافي الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مستورد للخام في العالم.

وخلال التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ماي 2023، بنسبة 0,72 بالمائة، لتصل إلى 84.05 دولارا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم أفريل 2023- بنسبة 0.79 بالمائة، إلى 77,66 دولارا للبرميل.

ويأتي تحسن أسعار النفط ذلك بعد قفزة قوية في التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مما عزز توقعات الطلب العالمي على الوقود.