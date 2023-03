Macron: Djamila Boupacha a subi la torture

Le président français Emmanuel Macron a reconnu que la Moudjahida, l'icone de la révolution algérienne Djamila Bouhired avait été torturée et violée par des soldats français.

Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la commémoration de la mémoire de l'avocate Gisèle Hilmi, qui assurait la défense de la Moudjahida Boubacha, Macron a déclaré que cette dernière a secouru Djamila Boupacha qui a été torturée et violée, suite à son arrestation, alors qu'elle avait tenté de poser une bombe près de l'actuelle salle "Ibn Khaldoun".

En évoquant le sujet de l'avocate Gisèle Halimi, le président français a abordé le dossier de la mémoire et indiqué qu'une commission mixte algéro-française sera prochainement installée, pour l'examen de l'archive de la période coloniale.

On doit rappeler que Macron avait déjà reconnu que le martyr Boumendjel avait été assassiné alors que la version française officielle indiquait qu'il s'est suicidé.