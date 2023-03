Aouar annonce rejoindre la sélection algérienne

Houssam Aouar a déclaré : "j’étais ici en Algérie cet été et j’ai reçu un appel du président de la Fédération qui m’a fait part de son envie à lui et au coach que rejoigne la sélection parce que y’avait encore une possibilité, je ne me voyais pas faire la démarche pas parce que j’avais peur que ça se voit en tant qu’opportuniste, et après que le coach m’a tendu la main, je l’ai vu comme un signe de destin. J’ai eu une seconde chance et que c’est quelque chose qu’il ne faut pas rater”.