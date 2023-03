19 mars: le président adresse une lettre au peuple algérien

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une lettre au peuple algérien à l’occasion de la Journée nationale de la victoire, le 19 mars.

Dans le texte de la lettre, le président Tebboune a déclaré que le peuple algérien « est fier de son histoire nationale et célèbre une occasion importante de leur attachement à la lutte que des générations après l’autre ont menée pour défendre leur liberté, leur territoire et leur souveraineté ».

Le président a ajouté : "Le jour de la victoire est l’anniversaire de la conclusion de la lutte armée, qui a été déclenchée par les héros le 1er Novembre 1954, au cours de laquelle tout le peuple algérien a affronté les armes et de la destruction dans une guerre sanglante qui a prouvé au monde la détermination d’un peuple libre faisant son chemin vers la victoire ou le martyr".

Le Président a souligné que "l’Algérie s’est engagée fermement dans des projets et des ateliers de développement et est engagée dans une course contre la montre pour réaliser les aspirations du peuple".