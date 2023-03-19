سيدي بلعباس: تسليم مفاتيح 98 سكنا ترقويا حرا

تم يوم الأحد وبمناسبة الذكرى ال 61 ل "عيد النصر" المصادف ليوم 19 مارس تسليم مفاتيح خاصة بـ 98 سكنا ترقويا حرا تقع كلها بحي "العربي بن مهيدي" بمدينة سيدي بلعباس لأصحابها بإشراف من السلطات الولائية وذلك بعد فترة وجيزة من إشراف هذه الأخيرة على إشارة انطلاق الملتقى الوطني للذاكرة الوطنية تحت شعار "19 مارس انتصار للوطنية ومسار جاد في التنمية" تحت إشراف مديرية الثقافة وبالتنسيق مع ثلاث مخابر بحث من جامعة "الجيلالي اليابس" وهران الملتقى يهدف إلى العناية بالذاكرة الوطنية الجماعية والحفاظ عليها مع تقوية الشعور بالانتماء للوطن.

وكان والي سيدي بلعباس سمير شيباني قد اشرف على عملية تجديد اتفاقية التنسيق والتعاون بين ثلاث مديريات ولائية وهي مديرية الشبيبة والرياضة والمجاهدين إضافة إلى مديرية الخدمات الجامعية – وسط – التي تعرف منذ فترة قفزة نوعية في مجال التكوين الشامل والمتواصل للمنتسبين إلى مختلف المصالح التابعة لها بالتزامن مع تلك النشاطات الثقافية والرياضية والفنية المكثفة التي تعرفها مختلف الاقامات الجامعية بإشراف مباشر من المديرة الولائية التي وضعت نصب أعينها عصرنة القطاع وبلوغ مرحلة الرقمنة خلال المستقبل القريب.

وكان الموعد لاحقا مع إعطاء إشارة انطلاقة المسابقة الولائية الكبرى التي تعنى بأجود الأعمال الأدبية حول الذاكرة الوطنية الخاصة بجميع شرائح المجتمع "على أن تخصص صناديق أطلق عليها تسمية "بنك الذاكرة" تودع فيها النصوص الأدبية وتنطلق على متن دراجات نارية على شاكلة قافلة صوب بعض المؤسسات التابعة لمديرية الثقافة الولائية بلون موحد ، مع الإشارة إلى أن ذات المسابقة تعد بمثابة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني ما سيتيح إمكانية تعميمها لاحقا.