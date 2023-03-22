المدية: السوق الجواري يعيد النشاط التجاري بالبرواقية

أعاد السوق الجواري الذي ظل خارج إطار الخدمة بعد أن طاله الاهمال لعدة سنوات النشاط التجاري لمدينة البرواقية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

فعجت أجنحة السوق اليوم الذي يسجل مشاركة 88 عارضا بجموع المواطنين الذين توافدوا عليه منذ الساعات الأولى لاقتناء حاجياتهم من خضر وفواكه ومختلف أنواع المواد الغذائية بأسعار معقولة وفي المتناول لاستقبال شهر الصيام، وقد أبدى تجار السوق ارتياحا كبيرا للظروف السائدة داخل المركز التجاري منوهين بمجهودات السلطات المحلية في إعادة الاعتبار لهذا المرفق.

وقد تزامنت حضورنا مع الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الدائرة رفقة مدراء التجارة وترقية الصادرات والسياحة الذين عاينوا أجنحة السوق ووقفوا على مدى استيفائه للشروط الصحية حفاظا على الصحة العمومية .