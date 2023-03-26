أهم إنجازات سوناطراك لسنة 2022

كشفت سوناطراك في حصيلة لسنة 2022، أن صادرات الشركة بلغت 60 مليار دولار، فيما بلغت استثماراتها 5.5 مليار دولار خلال نفس السنة.

وحسب الحصيلة التي نشرتها سوناطراك عبر موقعها الرسمي، فقد بلغ إنتاجها الأولي 189.6 طن مكافئ نفط، أما بالنسبة لإجمالي تعداد العاملين في سوناطراك، فقد بلغ خلال السنة 55361 عاملا دائما.

وارتفع الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، حيث حققت 189,6 مليون طن مكافئ نفط.

كما دعمت سوناطراك مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز بـ 15 اكتشافا جديدا خلال سنة 2022، منها 3 اكتشافات بشراكة أجنبية.

ومن بينها، من بين الاكتشافات ذكرت سوناطراك اكتشاف الغاز المكثف بمحيط عين أمناس 2 ، بحوض إليزي، حيث بلغت معدلات التدفق 300.000 م 3 / يوم من الغاز و 26 م 3 / يوم من المكثفات على مستوى المكمن الاول و 213.000 م 3 / يوم من الغاز و 17 م 3 / يوم من المكثفات على مستوى المكمن الثاني. إضافة الى اكتشافات بالشراكة مع إيني في كتلة الاستكشاف سيف فاطمة 2 الواقعة على مستوى بركين. حيث أنتج البئر 1300 برميل في اليوم من النفط و 51000 م 3 / يوم من الغاز المصاحب.

واكتشاف بمنطقة البحث بتاغيت في حوض بشار، مما يؤكد وجود إمكانات غازية هامة في هذه المنطقة.

كما سجلت سوناطراك اكتشافًا مهمًا للغاز المكثف على مستوى محيط الاستغلال في حقل حاسي الرمل، حيث تم تحديد كميات كبيرة من المحروقات تقدر ما بين 100 و 340 مليار م 3 من للغاز المكثف.

وتعتبر هذه الأحجام من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خال العشرين سنة الماضية.

كما تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط في البئر الذي تم حفره في حاسي إيلاتو بمحيط سبع بولاية أدرار، ويقدر الحجم بحوالي 150 مليون برميل.

وتم اختبار إنتاج البئر الاستكشافي أولاد سيدي الشيخ الواقع بولاية البيض، حيث تم إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب بمقدار 925 برميل نفط / يوم و 6456 م 3 / يوم من الغاز.

واستكملت سوناطراك بنجاح حفر بئر التحديد في محيط تقرت شرق 1، الواقعة شمال حاسي مسعود، مما سمح بإعادة تقييم هذه الأحجام ب 961 مليون برميل، مع إضافة إنتاج البئر المقدّر ب 415 مليون برميل.

وتؤكد سوناطراك، من خال هذا الاكتشاف، الإمكانات النفطية الكبيرة لمنطقة تقرت وتعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني.

03 عقود بموجب قانون المحروقات 19 - 13

بموجب قانون المحروقات 19 - 13 الصادر سنة 2019 تم توقيع ثلاثة عقود تقاسم الإنتاج، الأول مع إيني، والثاني مع سينوباك والأخير مع أكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن وإيني وتوتال إنرجيز.

ومن خال هذه العقود الثلاثة، تخطط سوناطراك وشركاؤها لتسخير ما يقرب من ستة مليار دولار لتطوير الحقول المعنية، من خال تحسين استخراج النفط الخام والمكثفات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي مع تمديد فترة استغلال الحقول المعنية.

وأجرت سوناطراك أيضًا محادثات مع شركات أخرى مهتمة بمشاريع التنقيب والتطوير الجديدة.

كما يعبر إبرام هذه العقود على جاذبية قانون المحروقات الجديد 19 - 13 من جهة، والجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتمكين المستثمرين، خاصة الأجانب، بالعمل في بيئة تنافسية، من جهة أخرى.

النقل:

تتوفـر سـوناطراك علـى شـبكة نقـل عبـر الأنابيـب طولهـا يفـوق 21000 كلـم، تتكـون مـن 22 منظومـة نقـل عبـر الأنابيـب ترتكـز حـول 43 خـط أنابيـب منهـا 23 خـط أنابيـب لنقـل الغـاز.

ومن بين الإنجازات:

• إضافــة محطــة ضــخ لمحطــة الضغــط بورقلــة بغــرض تأميــن قــدرة النقــل لــ STC GR6 / GR4 / GR2 / GR1 جنـوب شـرق ألـرار- حاسـي الرمـل وتوفيـر مرونـة استغلال على هــذا المحــور.

• تخفيــض الاستهلاك الذاتــي لمحطــات الضغــط . تشـغيل مركز الإشراف على خطوط الأنابيب لنشـاط النقـل عبـر الأنابيب بسـيدي ارزيـن والــذي يعتبــر أداة مســاعدة فــي اتخــاذ القــرار لإدارة التدفــق، كمــا يوفــر نظــرة عامــة علــى شـبكة نقـل المحروقـات والتعـرف فـي الوقت الفعلــي علــى بيانــات التشــغيل والمعطيــات التقنيـة للمنشـآت وحالـة مرافـق التخزيـن.

التكرير والبتروكيمياء

كما تتوفـر سـوناطراك علـى خمـس 05 مصافـي للبتـرول الخـام، بقـدرة معالجـة قدرهـا 25 مليـون طـن فـي السـنة ومصفـاة مكثفـات بقـدرة معالجـة قدرهـا 05 مليـون طـن فـي السـنة.

من بين الإنجازات:

• تحســين مخطــط التكريــر ممــا يســمح بتلبيــة مجمــل احتياجــات الســوق المحليــة مــن الوقــود دون اللجــوء إلــى الاستيراد.

• اســتكمال مشــروع FEED والشــروع فــي إجــراءات اختيــار شــركة لإنجاز مشــروع التكســير الهيدروجينــي للوقــود بســكيكدة.

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تثميــن الوقــود المتوفــر علــى مســتوى المصفــاة لإنتاج المــازوت.

• إطــلاق مشــروع إنجــاز وحــدة جديــدة لمعالجــة النفتــا بمصفــاة أرزيــو بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 2.1 مليــون طــن مــن البنزيــن.

توجــه 52 بالمائة مــن منتجــات المصافــي لتلبيــة احتياجـات السـوق الوطنيـة، لاسـيما مـن غـاز البتـرول المسـال والبنزيـن والمـازوت وزيـوت التشــحيم. يخصـص باقـي إنتـاج المصافـي للتصديـر مثل النفتـا والوقـود والبنزيـن العطري.

الاتفاقيات

فيما أمضــت ســوناطراك عــدة اتفاقيــات لدعــم دور الجزائــر كممــون موثــوق علــى مســتوى الســوق العالميــة للغــاز.

من بين هذه الاتفاقيات:

• إبــرام اتفاقيــة مــع مجمــع الطاقــة اليونانــي DEPA لتمديــد العقــد طويــل الأجل المتعلــق ببيــع وشــراء الغــاز الطبيعــي المســال علــى مســتوى الســوق اليونانيــة.

• توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة إينــي بهــدف زيــادة حجــم الغــاز المصــدر باســتخدام القــدرات المتاحـة لخـط أنابيـب الغـاز العابـر للمتوسـط أنريكــو ماتيــي )Transmed Mattei Enrico ) ببنــود تعاقديــة جديــدة مرتبطــة بمراجعــة الأسعار.

• توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الإيطالية للكهربــاء ENEL فــي إطــار عقــود شــراء وبيــع الغــاز الطبيعــي الموجــه للأسواق الإيطالية والإسبانية، مــع تعديــل ســعر البيــع وفقــا لظــروف الســوق.

• توقيـع اتفاقيـة مـع شـركة إنجـي في إطـار عقود شــراء وبيــع الغــاز الطبيعــي عبــر خــط أنابيــب الغـاز ميدغـاز.

• توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة ناتورجــي Naturgy لبيــع وشــراء الغــاز الطبيعــي عبــر خــط أنابيــب الغـاز ميدغـاز، مـع مراجعـة الأسعار التعاقدية فـي ضـوء تطـورات السـوق.

• توقيــع عقــد شــراء وبيــع الغــاز الطبيعــي مــع الشــركة الســلوفينية GEOPLIN لتزويــد ســلوفينيا بالغــاز الطبيعــي عبــر خــط أنابيــب الغــاز الــذي يربــط الجزائــر بإيطاليــا. تســمح هـذه الاتفاقية لشـركة سـوناطراك باسـتعادة حصتهــا فــي الســوق الســلوفينية وكــذا المسـاهمة فـي تلبيـة طلـب السـوق الأوروبية مــن الغــاز الطبيعــي.

الانتقال الطاقوي

وضعــت ســوناطراك تخفيــض البصمــة الكربونيــة علــى رأس إستراتيجيتها وتسـعى لتكـون مسـاهما فعالا فـي سلســلة القيــم للطاقــات المتجــددة.

من بين اإلنجازات:

• وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسـية الكهروضوئية الجديـدة »BRN2 » فـي إطـار الشـراكة مع إيني.

• توقيــع اتفاقيــة مــع الشــريك إينــي، بغــرض تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة للهيدروجيــن الأخضر والوقــود الحيــوي.

• توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الشــركة الألمانية AG VNG لإنجاز مشــاريع الهيدروجيــن الأخضر والأمونيــا.

افتتــاح مختبــر متخصــص فــي الطاقــة الشمســية بهــدف تقييــم التكنولوجيـات الكهروضوئيـة وقيـاس البيانـات البيئيـة باسـتخدام

الأنظمة الذكيـة.

هــذا المختبــر المتخصــص فــي الطاقــة الشمســية مفتــوح للجامعــات لأغراض البحــث العلمــي.

رأس المال البشري

ارتفـاع التعـداد النسـوي للعالمات بنسـبة 22 بالمائة خـلال الفتـرة 2011 – 2022 ، ليبلـغ عددهـن 9104 عاملـة من بين 361 55 عاملا بالإضافة إلى 000 25 في إطار التكوين