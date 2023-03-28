أسعار النفط في منحى تصاعدي

بعد تحركها في نطاق ضيق مطلع التعاملات، عادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب، للجلسة الثانية على التوالي.

وركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.46% إلى 78.58 دولار للبرميل عند الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.54% إلى 73.35 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال الجلسة السابقة بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط، نقلاً عن وكالة "رويترز".